Бишкек, 7 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В 2022 году власти Киргизии планируют построить в Бишкеке 15 школ и один детский сад за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии сегодня, 7 февраля.

Ken Flottman Бишкек

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В муниципалитете отмечают, что в текущем году на строительство объектов образования из госказны обещают выделить 1,5 млрд сомов (1 млрд 338 млн рублей).

Городские власти выражают надежду на то, что это поможет решить проблему нехватки школ и детских садов в столице Киргизии, а также улучшить качество образования.

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