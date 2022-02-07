Бухарест, , 17:57 — REGNUM Лидер одной из трех крупнейших партий Румынии и влиятельной парламентской силы — USR («Союз спасения Румынии») Дачиан Чолош официально объявил о своей отставке. Об этом 7 февраля пишет бухарестская газета Romania Libera.

Отставка

Отмечается, что причиной сложения Чолошем полномочий стало несогласие политика с позицией представителей правительства и парламентариев, не желающих обсуждать разработанный им курс политических и экономических реформ в стране.

Чолош «Я готов предоставить моему преемнику уже имеющиеся наработки, и хочу пожелать ему успеха».

Согласно официальной информации, исполнять обязанности главы USR будет вице-президент структуры Кэтэлин Друлэ. В правительстве и высшем законодательном органе Румынии ситуацию не комментируют.

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