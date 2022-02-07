Коммунар, Ленинградская область, 7 февраля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. На фабрике в Гатчинском районе Ленинградской области упавшая с крыши глыба льда убила работника, который заходил в здание, сообщил 7 февраля ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Андрей Репин Сосульки

Несчастный случай произошел днем 7 февраля на территории бумажной фабрики «Коммунар» на Фабричной улице, 1. 63-летний работник предприятия заходил в помещение, когда ему на голову упала глыба льда. Спасти мужчину не удалось, он погиб от полученной травмы на месте.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, в настоящее время на место происшествия выехали работники городской прокуратуры. Ведомством будет дана оценка соблюдения трудового законодательства, а также иным обстоятельствам произошедшего.

«Кроме того, в настоящее время по указанному факту правоохранительными органами зарегистрирован материал проверки, ход и результаты которого взяты на контроль Гатчинской городской прокуратуры», — добавили в надзорном ведомстве.