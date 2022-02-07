Нижний Новгород, 7 февраля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Нижегородка для решения семейных проблем обратилась к гадалке в сети. Онлайн ворожея потребовала за свои услуги 25 тысяч рублей и после получения денег пропала. Об этом 7 февраля сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

Пострадавшая женщина рассказала, что «нашла в интернете объявление об оказании магических услуг».

»Нижегородка связалась с гадалкой в соцсетях и попросила спасти ее брак и вернуть мужа в семью. За свои услуги собеседница потребовала 25 тысяч рублей. Женщина перевела деньги на указанный счет, но гадалка перестала выходить на связь», — цитирует пресс-службу ведомства портал «В городе N».

ГУ МВД России по области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленницы.