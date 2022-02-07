Сплит, Хорватия, , 17:26 — REGNUM 34-летний экс-нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Хорватии по футболу Никола Калинич расторг контракт с «Вероной» и вернулся в «Хайдук». Об этом сообщили на официальном сайте хорватского клуба.

Никола Калинич Fanny Schertzer

Никола Калинич, будучи воспитанником «Хайдука», покинул клуб из Сплита 3 августа 2009 года, перейдя в «Блэкберн» за 7 миллионов евро. Позже Калинич выступал за «Днепр», «Фиорентину», «Милан», «Атлетико» и «Рому».

В текущем сезоне итальянской Серии А Калинич принял участие в четырнадцати турах регулярного чемпионата, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Хорватии Калинич дебютировал 24 мая 2008 года в игре со сборной Молдовы. В 42-х матчах за национальную команду центральный нападающий забил пятнадцать мячей.