В США открытие Олимпиады в Пекине посмотрели 14 миллионов человек
Вашингтон, 7 февраля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В США церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине посмотрели около 14 млн человек, что примерно в два раза меньше, чем во время открытия предыдущих зимних Игр четыре года назад, сообщает Reuters со ссылкой на данные NBC Universal.
Средняя аудитория всех платформ, включая USA Network, приложение NBC Sports и потоковый сервис Peacock, достигла почти 16 млн человек, говорится в электронном сообщении компании.
При этом церемония летних Игр 2021 года в Токио, которые обычно привлекают большую аудиторию, чем зимние Игры, собрала 16,7 млн телезрителей. В общей сумме церемонию смотрели 17 млн человек.
Отмечается, что в последние годы телеканалы теряют зрителей, которые переходят в интернет, где сбор данных представляется более сложным.
В 2014 году компания NBC Universal за $7,65 млрд продлила действие эксклюзивных прав на трансляцию Олимпийских игр для аудитории США до 2032 года. Контракт NBC, дающий право транслировать Игры в Пекине, является крупнейшим в мире. Ранее правозащитные группы и комитет Конгресса США призвали компанию Comcast Corp, которой принадлежит NBC, осветить нарушения прав человека в Китае во время Олимпиады.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена решила не отправлять официальную делегацию Штатов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, объявив «дипломатический бойкот» соревнований из-за нарушений прав человека в Китае.