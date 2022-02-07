Вашингтон, 7 февраля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Перед социальной сетью Truth Social экс-президента США Дональда Трампа стоит непростая задача: с одной стороны обеспечить свободу самовыражения сторонникам бизнесмена, а с другой соответствовать политике таких онлайн-магазинов, как Apple и Google, сообщает 7 февраля Reuters.

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Запуск приложения случится через год после того, как экс-призидента изгнали из крупнейших социальных сетей Facebook, Twitter и YouTube. Главным является вопрос о том, сможет ли организация Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG), которая обещает предоставить пользователям свободу слова, соревноваться по масштабу с крупнейшими контролерами онлайн-пространства из Силиконовой долины.

TMTG поклялась предоставить платформу для бесцензурного общения по таким спорным для США темам, как вакцинация от коронавируса или президентские выборы 2020 года, которые попали под цензуру мейнстримных социальных сетей.

Команде Трампа придется договорится о том, чтобы приложение Truth Social не было удалено из магазинов Apple и Google.

Напомним, что ранее популярное среди консерваторов приложение Parler было удалено после беспорядков в Капитолии США 6 января 2021 года.

По словам источников, риск подобной изоляции на рынке является главным вопросом для главы TMTG Девина Нуньеса, бывшего конгрессмена-республиканца. Политик также намерен нанять в свою команду лучших IT-специалистов, чтобы защититься от кибер-атак. Нуньес публично сообщил, что компания назначила запуск приложения Truth Social на конец марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года Facebook, Twitter и ряд других крупных социальных сетей заблокировали учётные записи Трампа на фоне протестов после президентских выборов в США. В июне 2021 года администрация Facebook продлила блокировку аккаунтов бывшего президента до 2023 года.