Вашингтон, 7 февраля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Белый дом опубликовал давно ожидавшийся доклад, содержащий порядка 70 рекомендаций о том, как правительство может помочь работникам, желающим вступить в профсоюзы и заключать коллективные договоры, сообщает 7 января Reuters.

Джо Байден

В частности, профсоюзам предоставят более широкий доступ к федеральной рабочей силе. Белый дом также подтолкнет такие агентства, как национальный совет по трудовым отношениям и федеральное управление по трудовым отношениям к сотрудничеству и содействию организациям рабочих.

В докладе также содержится призыв к министерству труда обеспечить полную защиту служащих, которым угрожают в связи с вступлением в профсоюз.

Напомним, что в 2021 году профсоюзы представляли только 10,3% американской рабочей силы, в то время как в 1950-х годах этот показатель составлял более 30%. Среди работников частного сектора показатели еще ниже, там членство в профсоюзах упало до 6,1% в 2021 году. В 1983 году показатель составлял 16,8%, согласно данным Белого дома.