Москва, 7 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 7 февраля, по состоянию на 15:15 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 0,24%, до $93,05 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Как и предполагалось, рынок нефти 4 февраля одолел отметку в $93 за баррель, после чего соблазн зафиксировать прибыль начал брать верх.

Дополнительно негативом для нефтяных цен стали данные по рынку труда в США, показавшие неожиданный рост количества вновь созданных рабочих мест, вместо сокращения.

Позитивная ситуация с занятостью и темпами роста экономики будет подталкивать ФРС к ужесточению своей политики для борьбы с инфляцией, что может негативно сказаться на сырьевых ценах.

Впрочем, нефтетрейдеры пока остаются позитивно настроены — в первой половине дня нефть откатывалась к 92 долларам, но сейчас большая часть потерь уже отыграна.

Заветный рубеж $100 за баррель всё ближе, и так просто от желания его достичь «быки» не откажутся, тем более с учетом того, что кредитные ставки пока еще на низком уровне.

Возможно, уже на этой неделе можно будет увидеть рывок в зону выше $95 за баррель Brent, но вряд ли он окажется успешным с первой попытки», — полагает эксперт.

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