Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Италии Камилой Джорджи в первом круге турнира в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Екатерина Александрова (Россия)

Александрова шесть раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, девять ошибок на подаче и 2 из 10 брейков.

Во втором круге турнира Александрова сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Анастасия Потапова (Россия).