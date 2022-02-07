Киев, 7 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Наёмников из Польши или других стран в Донбассе нет, а представители стран НАТО находятся в зоне конфликта как инструкторы. Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, опубликованном в Facebook.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ. Донбасс

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Ранее управление Народной милиции Донецкой Народной Республики заявило, что в Донбассе на подконтрольной Киеву территории находятся польские наёмники. В украинском учреждении, созданном при министерстве культуры и информационной безопасности страны, подчеркнули, что никаких «польских/американских и тому подобных наёмников» в регионе нет.

«Оккупационным войскам в очередной раз привиделись иностранные «наёмники», теперь из Польши», — указано в сообщении.

Инструкторы из стран НАТО находятся в учебных центрах. Подразделения силовиков, находящиеся в Донбассе, состоят только из украинских граждан, добавили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике также заявляли, что под видом инструкторов на Украину прибывают откровенные наёмники из других стран.

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