Москва, , 15:38 — REGNUM Уроки истории ничему не учат руководство Польши, которая продолжает вести подлую и недальновидную политику. Об этом 7 февраля заявил член экспертного совета «Сильной России», политолог Константин Мочар, комментируя информацию о том, что наемники из Польши прибыли на территорию Донбасса.

Президент Польши Анджей Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«То, что на подконтрольную Киеву территорию Донбасса приехали военные из Польши и готовы устраивать диверсионно-террористические акты, запугивая этим местное население и провоцируя народную милицию ЛДНР на ответные действия, которые, кстати, могут вылиться в полномасштабную войну, в которую Россия не сможет не вмешаться, показывает, что история ничему не учит националистические власти Польши. Они (власти Польши — прим. ИА REGNUM) по-прежнему такие же тупые и подлые, как их предшественники», — сказал Мочар.

По его словам, подобное поведение объясняется историческим предательством польскими элитами своих славянских корней. Внутреннее осознание негативной стороны своего поступка вынуждает власти этой страны искать себе оправдание, обвиняя в собственных проблемах других.

«Надо вспомнить об одной исторической констатации, которая смыкается с народной мудростью: нет хуже врага, чем предатель. Потому что предатель в глубине души понимает всю низменность, ему некомфортно от этого, и он начинает выдумывать все новые обоснования, почему объекты его предательства заслужили такое отношение. Поляки — это славяне, бывшие наши братья, только окатоличенные и перевоспитанные Западом. Именно предательство общих корней, русскости не дает возможности польским элиткам осуществлять нормальную государственную политику добрососедства и уважения к соседним странам. Именно это и заставляет могущественных соседей Польши, очередной раз подойдя к критической черте, критической массе выдержки, в очередной раз делить эту страну, ликвидируя её как государство», — заявил политолог.

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