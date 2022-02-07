Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга, в ведении которой находится гимназия №168, прокомментировала громкий скандал, разразившийся после увольнения женщины-педагога, прочитавшей детям стихи Даниила Хармса и Александра Введенского. Увольнение, по мнению чиновников, было решением самого педагога, как такового конфликта в школе не было, заявил 7 февраля ИА REGNUM представитель районной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Старуха Хармса

Напомним, педагога-организатора Серафиму Сапрыкину, по ее словам, заставили уволиться из гимназии №168 Центрального района Петербурга после того как директор узнала, что на занятиях в декабре 2021 года Сапрыкина читала десятиклассникам стихи Введенского и Хармса.

После того, как история стала известна широкой общественности, районная администрация, в чьем подчинении находится гимназия, высказала свою позицию. Так, по мнению чиновников, директор учебного заведения Светлана Лебедева, которая более 30 лет занимает руководящую должность, не была инициатором увольнения Сапрыкиной.

«Сапрыкину Серафиму Олеговну никто не увольнял, она уволилась по собственному желанию. Она вела не урок, а занятия. Есть план, утверждённый в школе, и она под ним подписалась. И на эти числа, когда состоялось её занятие, были намечены занятия по поводу Битвы за Москву [1941 года]. В этот день должен быть День Героев, и по этой теме предполагалось занятие. Она [Сапрыкина] самостоятельно, не поставив руководство в известность, сменила план, который не был утверждён. Директор ей это объяснила. Никаких претензий к самому уроку нет, можно читать Введенского, Хармса, никакой цензуры здесь нет», — подчеркнули в районной администрации.

Собеседник агентства подчеркнул, что поскольку сама Серафима Сапрыкина просила ее уволить одним днем, поскольку у нее есть маленький ребенок, руководство школы отказать ей в удовлетворении этого желания не могло.

«По словам директора, она предлагала пойти ей в другую школу. Светлана Андреевна [директор школы] сказала, что они расстались вполне хорошо, конфликта не было», — подытожили в районной администрации указав, что гимназия №168 — с уклоном на русский язык и литератору, там изучается творчество поэтов, в том числе Серебряного века. Сама директор гимназии призналась, что читает своим внукам стихи Хармса.