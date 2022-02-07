Весь мир, 15 апреля, 2009, 09:22 — ИА Регнум. Британская компания MML Sports построила на базе Mitsubishi Evolution X раллийный болид класса Group N.

MML Sports Group N Mitsubishi Evolution X Rally Car

Он отвечает требованиям Международной автомобильной федерации FIA к машинам группы N (Group N) и может участвовать в соревнованиях Production car World Rally Championship, а также во многих региональных и национальных раллийных гонках, пишет Drom.

Автомобиль получил каркас безопасности и новый топливный бак. Подвеску перенастроили. Трансмиссия - 5-ступенчатая от компании Ricardo, дифференциалы на обеих осях омологированы компанией Ralliart - тюнинг-подразделением Mitsubishi. Работу центрального дифференциала и двигателя контролирует управляющий блок MOTEC.