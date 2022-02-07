Берлин, 7 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Во вторник, 8 февраля канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой. Об этом 7 февраля рассказала на брифинге в Берлине представитель немецкого правительства.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

«На 8 февраля канцлер пригласил президентов Эмманюэля Макрона и Анджея Дуду», — заявила она.

Также представитель правительства ФРГ уточнила, что на встрече будет в первую очередь обсуждаться ситуация вокруг Украины. При этом отмечается, что Германия вместе со своими партнерами пытаются разрешить указанную ситуацию дипломатическим путем, чтобы не вводить антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недавние публикации в западных СМИ о якобы уже состоявшемся «вторжении России на Украину» указывают на подготовку провокаций.