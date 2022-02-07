Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Ситуация в школе №168 Санкт-Петербурга после увольнения педагога, которая прочитала старшеклассникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, нуждается в тщательной проверке. Об этом сообщил 7 февраля ИА REGNUM представитель пресс-службы городского комитета по образованию.

Даниил Хармс

«Ситуация требует спокойной и тщательной проверки. Для объективной проверки требуется время. Гимназия находится в ведении администрации Центрального района Санкт-Петербурга», — прокомментировали в комитете по образованию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что педагога-организатора Серафиму Сапрыкину, по её словам, заставили уволиться из гимназии №168 после того как директор гимназии узнала, что на занятиях в декабре 2021 года Сапрыкина читала десятиклассникам стихи Введенского и Хармса, которых директор считает «врагами народа» и «пособниками фашистов». В результате, когда о ситуации стало известно общественности, разразился громкий скандал.