Сеул, 7 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон встретился 7 февраля с замглавой МИД Мексики Кармен Морено Тоскано, находящийся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе заседания двустороннего политического совета представители Южной Кореи и Мексики договорились об укреплении стратегического партнерства, сотрудничестве в нормализации цепочек поставок, а также обсудили пути укрепления сотрудничества на международной арене, расширение обменов и сотрудничества в связи с 60-летием установления дипломатических отношений.

Южнокорейский дипломат также призвал правительство Мексики поддержать кандидатуру экс-главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва на пост генерального директора Международной организации труда (МОТ).