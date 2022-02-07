Джакарта, 7 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поручил своим сотрудникам предотвратить распространение штамма «Омикрон» за пределы острова Ява, сообщает CNN Indonesia.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что в этом месяце за пределами Явы пройдет 17 мероприятий.

Случаи заражения штаммом «Омикрон» выявлены только на Яве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 26 121 случай заражения коронавирусом.