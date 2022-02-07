Аддис-Абеба, 7 февраля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Африканский союз (АС) 6 февраля выступил с осуждением экономической, торговой и финансовой блокаду Кубы Соединенными Штатами. Блокада началась в 1959 году и была формализована в 1962 году указом президента США Джона Кеннеди.

MONUSCO Photos Саммит Африканского союза

Как сообщает кубинское информационное агентство Prensa Latina, в последний день XXXV саммита АС главы государств и правительств стран региона одобрили «Резолюцию о снятии экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки в отношении Республики Куба».

В тексте выражается глубокая озабоченность по поводу преемственности системы санкций.

В союзе выразили озабоченность мерами, принятыми правительством США в ноябре 2017 года, которые назвали «основным препятствием для реализации Повестки дня в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН) на период до 2030 года в Кубе».

Особое внимание было уделено несвоевременности полной реализации главы III закона Хелмса-Бертона в период пандемии. Это уже тринадцатый раз подряд, когда организация одобряет резолюцию, подтверждающую солидарность Африки с Карибским архипелагом и поддерживающую резолюцию, ежегодно утверждаемую в Организации Объединенных Наций.

Организация выразила сожаления в ухудшении отношений между Кубой и Соединенными Штатами и еще раз призывает Белый дом отменить все законы и постановления, преследующие кубинский народ.

В июне 2021 Генеральная Ассамблея ООН выступила против блокады Кубы: 184 страны поддержали резолюцию, США и Израиль проголосовали против, ещё три страны воздержались. Начиная с 1992 года, ГА ежегодно проводит голосование по поводу блокады, и она всегда осуждается большинством государств.

Африканские страны считают блокаду Кубы нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций и требуют его отмены на других международных форумах.