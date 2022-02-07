Орел, 7 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Перекрытия кровли в жилом многоквартирном доме обрушились в посёлке Хотынец Орловской области, сообщили 7 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Предварительно установлено, что причиной обрушения является несвоевременная очистка снега с крыши здания», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По факту происшествия прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечающих за содержание многоквартирного дома и осуществление муниципального жилищного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тульской области из-за большой массы снега кровля обрушилась у домов в Киреевском районе и в Алексине. В Чернском районе обрушился ангар, в результате травмы получили два человека.