Тамбов, 7 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 62 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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7 февраля выявлено 1107 новых случаев заражения коронавирусом — на 104 больше, чем сутками ранее. Всего в области был зарегистрирован 73 тыс. 801 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 61 тыс. 836 пациентов, в том числе 81 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1985 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.