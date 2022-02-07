Киев, 7 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 23,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 февраля сообщает украинский минздрав.

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«За сутки 6 февраля на Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 2242, медработников — 394)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 4 307 437.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 115 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 101 392.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 681 092 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 18 603 958 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине был выявлен 27 851 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.