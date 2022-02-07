Москва, 7 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Поэтапно индексировать пенсии работающим пенсионерам предложила депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди»).

Якутск.рф Сардана Авксентьева

«У меня снова возникает вопрос: почему в федеральном бюджете невозможно изыскать средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам? Думаю, это должно стать следующим шагом в борьбе с бедностью», — отметила Авксентьева в телеграм-канале.

По мнению экспертов, нужно примерно 150 млрд — 200 млрд рублей в год.

«Предлагаю для начала индексировать пенсии работникам с низкой заработной платой и/или занятыми в социально-значимых отраслях. Подчеркиваю — для начала», — указала парламентарий.

Ее скромный опыт управления финансами отдельно взятого российского города позволяет говорить о том, что организовать 0,8% экономии расходов вполне реально.

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам станет одним из вопросов премьер-министру Михаилу Мишустину в рамках отчета о работе правительства.

Читайте также:Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%