Мадрид, , 13:59 — REGNUM Переговоры по трудовой реформе с партнерами правительства по левой коалиции были невозможны, потому что «им нечего было предложить». Об этом в интервью телеканалу SER заявил министр при президенте по отношению с генеральными кортесами Испании Феликс Боланьос.

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При этом, по его словам, разрыва с партнёрами правительства не произошло, и стабильность гарантирована.

Боланьос выразил сожаление по поводу позиции «Народной партии» (Partido Popular) на этом голосовании и того, что после голосования она не признала человеческую ошибку одного из своих депутатов, который проголосовал «за» законопроект вместо голоса «против», и решила попытаться поставить под сомнение демократические институты.