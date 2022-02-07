Мадрид, 7 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Переговоры по трудовой реформе с партнерами правительства по левой коалиции были невозможны, потому что «им нечего было предложить». Об этом в интервью телеканалу SER заявил министр при президенте по отношению с генеральными кортесами Испании Феликс Боланьос.

ИА REGNUM Испания

При этом, по его словам, разрыва с партнёрами правительства не произошло, и стабильность гарантирована.

Боланьос выразил сожаление по поводу позиции «Народной партии» (Partido Popular) на этом голосовании и того, что после голосования она не признала человеческую ошибку одного из своих депутатов, который проголосовал «за» законопроект вместо голоса «против», и решила попытаться поставить под сомнение демократические институты.