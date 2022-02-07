Каракас, 7 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Венесуэльская полиция и силы государственной безопасности провели операцию по борьбе с преступными группировками в городе Техериас, штат Арагуа. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил министр внутренних дел страны Ремихио Себальос.

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По его словам, операция направлена на ликвидацию организованных преступных структур, ответственных за преступления, связанные с торговлей наркотиками, вымогательством, похищением людей, заказными убийствами, грабежами и убийствами.

Как сообщает Prensa Latina, противостояние между силами безопасности и преступниками повлияло на движение на региональной автостраде, которая соединяет города Каракас, Маракай и Валенсия.