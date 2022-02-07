Сана, 7 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Возглавляемая Саудовской Аравией международная коалиция по восстановлению мира в Йемене нанесла серию авиаударов по всей территории страны. Об этом 7 февраля сообщает Wiqalat-Anbaa-al-Saudia со ссылкой на официального представителя коалиции.

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По словам источника, целью операции стали пусковые площадки баллистических ракет йеменских повстанцев-хуситов. В результате действий коалиции одна установка была уничтожена в йеменской провинции Джауф. Также целями ударов стали объекты повстанцев в городе Сана, провинциях Шабва и Мариб.

В ночь с 6 на 7 февраля самолёты коалиции 21 раз атаковали позиции хуситов, нанеся повстанцам потери в живой силе и военной технике.