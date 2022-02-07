Москва, 7 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В 2021 году на территории России было построено 92,6 млн кв. метров жилья. Об этом 7 февраля сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании в правительстве России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

По его словам, в 2021 году мы ввели 92,6 млн кв. метров.

«Такой объём ввода жилья позволил нам улучшить 4,2 млн семей или почти 10 млн человек по всей стране жилищные условия. Это ключевая задача, к которой мы идём также по нацпроекту», — сказал Хуснуллин.

Он также рассказал об использовании механизма комплексного развития городов, по которому сейчас в работе находится 661 территория.