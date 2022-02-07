7 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

«Кому война — а кому и мать родна». В социальных сетях обсудили присутствие в Донбассе наёмников из Польши.

Светлана Шаповалова, , 13:40 — REGNUM Известие о том, что в Донбасс прибыли наёмники из Польши, активно обсуждают в социальных сетях. Люди говорят, что у этих вояк — незавидные перспективы. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Поляки тут как тут. Они готовы воевать, не за себя, а за других. Убивать пофиг кого, вот это выгода у них», — считает Глеб Спиридонов.

«Сколько уже иностранных карателей сгинуло на землях Донбасса, а всё угомониться не могут», — развивает тему Дмитрий Куприянов.

Не обошлось без иронии и чёрного юмора.

«Сначала подумал — где же их всех (польских наёмников — прим. С.Ш.) хоронить? Потом вспомнил, что немцы крематории шлют в помощь», — пошутил Михаил Прутов.

Ранее в иностранных СМИ появилась информация о готовности Германии поставить на Украину не оружие, а военно-полевой госпиталь и крематорий.

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«Научат хохлов сдаваться», — иронизирует Евгений Черняков.

«Вообще это парадокс, Украина нападет на Украину…» — замечает Василий Илларионов («ВКонтакте»).

Некоторые участники обсуждения настроены весьма агрессивно.

«Добро пожаловать в ад, заодно с бандерой! Пусть только сунутся, ВКС МО РФ их всех разом и накроет ударами, не только у линии соприкосновения», — замечает Евгений Пудов.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Только глупый не понимает, что мировой фашизм готовится к военному преступлению против ЛДНР. Поэтому и стоит вопрос о целесообразности превентивного удара по позициям фашистов, по скоплениям техники и боеприпасов», — написал Виктор Суворов.

«Хотят идти на Донбасс, лепечут про российскую угрозу, да ещё зарабатывают бабки на этом…» — поддерживает Антон Колесов.

«Можно и Польшу отжать. А поляков раскидать по Европе», — предлагает Алексей Елисеев.

Еще одну инициативу выдвинул Виктор Бурков: «Отлавливать их надо и судить по нашим законам… по законам военного времени, как военных преступников».

Очевидно, что в такой горячей теме нашлись «холодные мозги», которые задавали вполне резонные вопросы.

«Непонятно. Бандеровцы вырезали поляков, а их потомки воюют за бандеровцев?» — рассуждает житель Рязани.

«Кто оплачивает всех этих наёмников?» — спрашивает Роман Дружинин.

Виктор Гибор интересуется: «Вот что в голове у киевских вожаков, которые хотят бросить свое стадо на утилизацию в Донбасс?».

Каратели, погибшие на войне в Донбассе President.gov.ua

»Украина и так должна по самую крышу, а тут ещё наемников кормить?» — замечает Ринат Сидтиков.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Донбасс прибыли наёмники из Польши, 7 февраля известило управление Народной милиции ДНР. Отмечается, что их задача — проведение совместно с подразделениями украинских сил специальных операций точечных диверсионно-террористических актов, направленных на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивание местного населения.

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