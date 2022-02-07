Киев, 7 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Поддержка властей Китая требований России о предоставлении США гарантий безопасности говорит о наступлении наихудших времен для Вашингтона, считает украинский эксперт Андрей Головачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Так, в своей статье для журнала «главреда» он отметил, что решение Москвы и Пекина о совместном противодействии «дестабилизирующим действиям» Вашингтона означает крах однополярного мира и окончание гегемонии США.

«Для США случилось наихудшее — Россия и Пекин заключили политический союз, и отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США», — написал Головачев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин посетил Пекин, где он принял участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров сказано, что Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах. Также Москва и Пекин будут вместе действовать против тех сил, которые под каким бы то ни было предлогом вмешиваются во внутренние дела суверенных стран. Обе страны выступили против «цветных революций».