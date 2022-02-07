Бухарест, 7 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Сильный пожар вспыхнул в ночь на 7 февраля на фабрике по производству гробов в румынском городе Тоболиу (уезд Бихор, Трансильвания). Об этом 7 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, возгорание произошло в одном из складских помещений. Огонь быстро перекинулся на несколько цехов предприятия.

В тушении пожара были задействованы 10 пожарных расчетов.

О жертвах и пострадавших информации нет.