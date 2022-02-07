Москва, 7 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Выборы в Соединённых Штатах не являются ориентиром для Москвы в переговорах с Вашингтоном по стратегической стабильности. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, отвечая на вопрос о том, что Россия и США могут не успеть за оставшееся до новых выборов американского президента время оформить какую-то рамочную договорённость на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

ИА REGNUM Флаги США и России

«В вопросах международной безопасности и стратегической стабильности мы ориентируемся отнюдь не на электоральные циклы США», — пояснил в беседе с РИА Новости дипломат.

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При этом он подчеркнул, что российская сторона также не стремиться «устанавливать какое-то «расписание» или искусственные временные ограничения для переговорщиков». Единственное, по словам Ермакова, что, пожалуй, следует принимать во внимание, — это срок действия продлённого Договора о СНВ.

«Исходим из предпочтительности оформления договорённостей в сфере контроля над вооружениями в виде юридически обязывающих документов», — подчеркнул директор департамента.

Каких-либо прогнозов относительно возможных действий той или иной американской администрации, российский дипломат делать не стал, заявив, что «это дело заведомо неблагодарное».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что России и США следует в близкой перспективе договориться о разработке соглашения, которое заменит Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Он добавил, что определиться нужно и с областью охвата этого документа. Для России крайне важно, чтобы ракетный кризис не перешёл в фазу, когда в Европе могут быть развёрнуты американские средства средней и меньшей дальности даже без ядерного оснащения, как заверяют Вашингтон и Брюссель.