Гавана, 7 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В правительстве Кубы 6 февраля сообщили о том, что органам местного самоуправления было предписано создать рабочие групп по противодействию засухам. Одной из задач таких групп станет привлечение инвестиций в проекты по повышению эффективности использования водных ресурсов.

Засуха

Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, среди таких проектов выделяется плавучая насосная станция в провинции Ольгина на северо-востоке Кубы, которая станет четырнадцатым таким объектом в стране.

Провинция Ольгина наряду с Лас-Тунаса и Гуантанамо, также на востоке, и несколькими муниципалитетами в провинциях Сантьяго-де-Куба и Санкти-Спиритус входят в число регионов страны, наиболее пострадавших от засухи.

Учитывая периодичность возникновения засух, кубинское правительство составило план по борьбе с засухой и смягчению её последствий в виде краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мер, которые включают инвестиции, ремонтные работы, а также распространение информации по теме.