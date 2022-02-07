Саратов, 7 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки госпитализировали в ковид-стационары 113 пациентов, выписали по выздоровлении 187 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за время пандемии по состоянию на 7 февраля вылечились 131 017 человек. Подтверждено 154 472 случая заражения коронавирусом, из них 1595 новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 519 человек, 380 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 1860 пациентов, на амбулаторном — 16 356.

Умерли за последние 24 часа шесть ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5408 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 3 февраля в помощь врачам дополнительно привлекли 72 машины.

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