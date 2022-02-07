Стокгольм, 7 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Наверное, самым главным посланием избирателям в ходе партийного съезда «Левых» было то, что партия своими усилиями не позволила установить в Швеции рыночную арендную плату на квартиры в новостройках. Однако профессор Ханс Линд, специализирующийся на рынке жилья, считает, что «Левые» лукавят, делая подобные заявления. Об этом он заявил 6 января в эфире телеканала SVT.

Стокгольм, Швеция

Действительно, летом 2021 года «Левые» спровоцировали правительственный кризис и отправили Стефана Лёвена в отставку, а законопроект об установлении рыночной аренды был похоронен. Но что от этого получили избиратели?

«Дело в том, что сегодня арендная планка в новостройках находится фактически на рыночном уровне», — заявил Линд, объяснив, что в цену на рынке уже заложена цена, которая потребуется застройщику, чтобы окупить стоимость строительства в течение определенного периода времени.

Таким образом, «Левые», действительно, заблокировали введение рыночной аренды, но фактически цены находятся на том уровне, если бы она была введена.