Лос-Анджелес, США, , 11:37 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 137:113.

Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. В составе «Клипперс» форвард Норман Пауэлл набрал 28 очков.

«Милуоки» одержал 34-ю победу в 55 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Клипперс» потерпели 28-е поражение в 55 играх и идёт на 17-м месте.