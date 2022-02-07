Новосибирск, 7 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области меняют тактику организации медицинской помощи на амбулаторном этапе. Теперь у медиков есть официальные полномочия ставить диагноз, открывать и закрывать больничные листы после телемедицинской консультации или по аудиозвонку. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании сегодня, 7 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Дистанционная работа с больничными листами стартует в ближайшее время, — уточнил он. — Вся информация, поступающая на номер 122, вносится в медицинскую информационную систему, и специальные медработники будут дистанционно закрывать больничные листы — сегодня все технические возможности для этого есть».

По словам Хальзова, региональный минздрав усиливает работу первичного звена, будет контролировать разделение потоков в тех поликлиниках, где это возможно. Там же, где это невозможно, будут выделяться подразделения для принятия выздоравливающих и закрытия больничных листов. Будет расширена практика по дистанционному мониторингу «лёгких» больных.