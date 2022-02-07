Канберра, , 11:17 — REGNUM 7 февраля глава министерства обороны Австралии Питтер Даттон принялся резко отрицать обвинения бывшего лидера лейбористов в Новом Южном Уэльсе Боба Барра после того, как тот заявил, что именно он назвал премьер-министра страны Скотта Моррисона «полным психом». Однако Барр по-прежнему настаивает, что за личностью неназванного министра, чья переписка с экс-премьер-министром Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян утекла в прессу, стоит именно Даттон. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

Отмечается, что Боб Барр отказался приходить в студию телеканала после того, как Даттон опроверг публично его заявления. Однако, пишут журналисты, он продолжает стоять на том, что человек, который назвал ему имя Даттона, является «надежным источником из средств массовой информации».

Более того Барр отметил, что Даттон является прямым бенефициаром скандала вокруг фигуры Моррисона, поскольку у последнего падают рейтинги. Политик также заявил, что единственным выходом из ситуации для министра обороны — это если один из его коллег бросится его защищать и намерено оговорит себя.

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