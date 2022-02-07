Москва, 7 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Странам Запада необходимо остановить антироссийскую истерию, чтобы не довести ситуацию до обострения, которое будет крайне болезненным для них самих. Об этом 7 февраля заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности… состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ничем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Ермаков уточнил, что на данный момент вопрос о предоставлении Западом России правовых гарантий безопасности из-за накопленной в их отношениях «критической массы» проблем носит такой неотлагательный характер, что отодвинул «на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня».

Кроме того, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ отметил, что главными требованиями России в диалоге по гарантиям безопасности с США и НАТО являются недопустимость дальнейшего расширения альянса в восточном направлении и возвращение конфигурации его сил и средств к ситуации 1997 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что западным странам стоит задуматься о реальной угрозе размещения на территории Европы американского ядерного оружия вместо того, чтобы беспокоиться по поводу гипотетической возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.