Кишинёв, 7 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Молдавии 7 февраля началась трёхдневная забастовка транспортных предприятий, входящих в Ассоциацию работодателей автомобильных перевозчиков (АРОТА). Об этом сообщает пресс-служба АРОТА.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

В ассоциации транспортников Transportatorul сообщили, что поддерживают протест АРОТА и тоже присоединяются к протесту. Акция объявлена в связи с тем, что министерство инфраструктуры не разрешает перевозчикам поднимать цены на проезд в автобусе. Владельцы предприятий заявляют, что работа на ряде маршрутов стала убыточной.

«Регулярные национальные рейсы будут приостановлены 7, 8 и 9 февраля 2022 года. К работе перевозчики приступят 10 февраля», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что перевозчики в Молдавии протестуют с конца 2021 года, когда в стране выросла стоимость газа для автомобилей. В министерстве инфраструктуры обещают на неделе рассмотреть вопрос, насколько требования перевозчиков правомерны.