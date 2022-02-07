Уфа, 7 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Основная масса пациентов с COVID-19 в Башкирии находится на амбулаторном лечении. Об этом 7 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По словам Забелина, в республике на дому получают лечение 13 840 таких пациентов. В больницах лечатся 285 пациентов с COVID-19, в том числе 32 таких пациента находятся в отделениях интенсивной терапии.

Отмечается, что в инфекционных госпиталях Башкирии для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией развернуто 2824 койки. Уровень занятости коечного фонда составляет 82%.

По словам Забелина, в регионе прививки от COVID-19 получили 2 392 331 человек. Первым компонентом вакцины от этой инфекции вакцинировано 2220 подростков.

Согласно данным на 6 февраля в Башкирии за сутки выявили 1994 носителей коронавируса.