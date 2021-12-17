Верхнеуслонский район, Татария, , 11:31 — REGNUM В Верхнеуслонском районе Татарии задержали 25-летнего жителя Красноярска, который приобрёл около двух килограмм наркотиков для личного потребления. Автомобиль подозреваемого был остановлен на стационарном посту полиции, сообщает МВД по РТ.

Нет марихуане

При осмотре транспортного средства обнаружили и изъяли семь свёртков с неизвестным веществом внутри. Исследования показали, что изъятое вещество общей массой 1776,1 грамм является наркотическим средством — марихуана.

Во время допроса мужчина заявил, что приобрёл наркотики для личного потребления через интернет-магазин, а забрал свёртки из тайника в Московской области. При задержанном находились электронные весы, рулон липкой ленты и множество полимерных пакетов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Как сообщало ИА REGNUM, 22-летний москвич был задержан в Татарии с наркотиками общим весом около 8,5 килограмм. Он устроился закладчиком наркотиков и общался с куратором в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать оптовую закладку с наркотиками, расфасовывать и оборудовать розничные тайники закладки.

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