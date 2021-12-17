Верхнеуслонский район, Татария, 17 декабря 2021, 11:31 — REGNUM В Верхнеуслонском районе Татарии задержали 25-летнего жителя Красноярска, который приобрёл около двух килограмм наркотиков для личного потребления. Автомобиль подозреваемого был остановлен на стационарном посту полиции, сообщает МВД по РТ.
При осмотре транспортного средства обнаружили и изъяли семь свёртков с неизвестным веществом внутри. Исследования показали, что изъятое вещество общей массой 1776,1 грамм является наркотическим средством — марихуана.
Во время допроса мужчина заявил, что приобрёл наркотики для личного потребления через интернет-магазин, а забрал свёртки из тайника в Московской области. При задержанном находились электронные весы, рулон липкой ленты и множество полимерных пакетов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).
Как сообщало ИА REGNUM, 22-летний москвич был задержан в Татарии с наркотиками общим весом около 8,5 килограмм. Он устроился закладчиком наркотиков и общался с куратором в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать оптовую закладку с наркотиками, расфасовывать и оборудовать розничные тайники закладки.
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