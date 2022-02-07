Москва, 7 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Власти Центральноафриканской Республики благодарны России, потому что она пришла на помощь. Об этом заявил посол этой страны в России Леон Додону-Пунагаза.

ЦАР

«Мы благодарны России, потому что это было очень ужасно. Вы можете вот так сидеть, а перед вами убивают ваших родителей или ваши семьи. Это невозможно. Россия услышала наш крик и пришла на помощь», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, российские инструкторы находятся в республике с уведомлением Совета Безопасности ООН и санкционного комитета.

Ранее Леон Додону-Пунагаза заявил, что оружейное эмбарго в отношении страны должно быть отменено, поскольку сейчас у бандитов в стране вооружения больше, чем у правительства.

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