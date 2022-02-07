Чита, 7 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Тренеры и спортсмены школы Олимпийского резерва №2 Читы поддержали флешмоб, предложенный региональным министерством спорта в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Правительство Забайкальского края Тренеры и спортсмены школы Олимпийского резерва №2 Читы

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«Мы очень рады, что эта Олимпиада состоялась. Это большой праздник для всех спортсменов и для всех граждан, кто любит спорт. Конечно, мы в первую очередь болели и болеем за наших фигуристов, за девочек, которые самые сильные на сегодня в мире.

Это Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Мальчики наши в командном турнире показали отличные результаты. И, конечно, спортивные и танцевальные пары. Мы за всех болеем, не только за фигурное катание. Мы хотим пожелать им удачи, успеха, чтобы они не переживали сильно и показали хорошие, достойные результаты», — пояснила тренер по фигурному катанию спортивной школы Олимпийского резерва №2 Читы Евгения Трухина.

Как сообщало ИА REGNUM, по случаю старта Олимпийских игр в Пекине, исполняющий обязанности министра спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин 4 февраля, объявил флешмоб в поддержку сборной России.

Жителям Забайкалья предложено снять на видео, как они катаются на лыжах, коньках, санках или играют в хоккей, а также любые другие зимние виды спорта, разместив контент в соцсетях с пожеланием удачи российским спортсменам под хэштегом #ROCyouagain.

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