Москва, 7 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Компания «Газпром» снова увеличила транзит российского природного газа через территорию Украины. Это 7 февраля следует из данных компании «Оператор ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно этим данным, заявка на прокачку газа на данный момент составляет 107,8 млн кубометров, при том, что максимальные обязательства Газпрома по контрактам составляют около 109 млн кубометров.

При этом мощности газопровода «Ямал-Европа», являющегося одним из главных маршрутом поставок голубого топлива в Европу, остаются невостребованными российской компанией, и он продолжает работать в реверсном режиме.

Отметим, транзит российского газа с использованием газотранспортной системы Украины с начала года уменьшился почти в два раза, однако в конце января «Газпром» увеличил прокачку голубого топлива в Европу.