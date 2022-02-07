Элиста, 7 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Работа детских садов, ранее закрытых на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, с 7 февраля возобновлена во всех городах и районах Калмыкии. Документ подписал главный государственный санитарный врач по республике Джангар Санджиев, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Детский сад

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В Калмыкии превышение эпидпорогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ сохраняется, однако ситуация обусловлена «интенсивным эпидпроцессом среди взрослого населения, которое составляет 81,8% в структуре заболеваемости».

За прошедшие несколько дней отмечено снижение заболеваемости среди детей всех возрастных групп. Ситуация позволяет возобновить работу дошкольных учреждений.

Напомним, что карантин в детских садах Калмыкии был объявлен с 25 января. Одновременно ушли на дистанционное обучение школьники.