Анкара, 7 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. На выборы президента Турции в 2023 году действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган пойдет в качестве кандидата от турецкого «Альянса народа». Об этом 7 февраля заявил глава входящей в альянс Партии Национального движения Девлет Бахчели, его слова приводит газета Star.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Наш кандидат в президенты ясен, это Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что господин Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года, и «Альянс народа» также одержит новую победу», — сказал он.

При этом «Альянс народа» был до того сформирован правящей в настоящее время в стране Партией справедливости и развития (ПСР) и Партией национального движения (ПНД).

Отметим, выборы президента Турции, параллельно с которыми состоятся выборы в парламент страны, пройдут в июне 2023 года.