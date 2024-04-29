Канберра, 7 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Австралии Питер Даттон яростно отрицает, что он является членом правительства, отправившим сообщения бывшему премьер-министру Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян, где содержались прямые оскорбления в адрес премьер-министра страны Скотта Моррисона. Об этом 7 февраля сообщил телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

Ранее «масла» в разворачивающийся в Канберре политический скандал подлил бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Боб Карр, который заявил, что именно Даттон отправил сообщения. Напомним, что в сообщениях Береджиклян неназванный член федерального кабинета министров назвал Моррисона «полным психом».

Карр сообщил имя Даттона на странице в соцсети Twitter, после чего последовала жесткая реакция самого министра. Глава оборонного ведомства тут же разместил свой собственный пост в Twitter, отметив, что твит Карра «необоснован, не соответствует действительности и должен быть удален».

Заявления Карра также опроверг федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг.