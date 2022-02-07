Киев, 7 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Достаточного для начала полномасштабных действий количества военных около границ Украины не имеется у России. Об этом 7 февраля заявил бывший глава украинского минобороны Андрей Загороднюк в интервью британской газете Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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"Россия сейчас может захватить любой город на Украине, но мы по-прежнему не видим тех 200 тысяч военных, которые необходимы для полномасштабного вторжения», — сказал он.

Также Загороднюк отметил, что считает ситуацию вокруг Украины в целом «весьма тяжелой», однако добавил, что он не верит в возможность «вторжения» со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал трудными переговоры между Россией и США по деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.