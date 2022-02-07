Ульяновск, 7 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области обучение в дистанционное режиме продлили ещё на неделю. Школьникам, которым нужны компьютеры для «дистанта», компьютеры выдаются на заявительной основе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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На «дистант» образовательные учреждения (школы, колледжи, техникумы) переведены 31 января из-за всплеска заболеваемости среди детей. Затем дистанционное обучение продлили с 7 до 14 февраля из-за ухудшения показателей заболеваемости.

Руководитель министерства просвещения Наталья Семенова отмечает, что школьникам выдано для дистанционного обучения более 600 компьютеров и ноутбуков. Техника выдаётся нуждающимся в ней детям в учебных заседаниям на заявительной основе.

Отметим, что за неделю (с 28 января по 4 февраля) показатель заболеваемости в Ульяновской области вырос в 3,2 раза, нагрузка на первичное звено здравоохранения увеличилась семикратно.

Напомним, что до 14 февраля приостановлены спортивные тренировки и оказание физкультурно-оздоровительных услуг детям, временно прекращена работа клубов, секций и кружков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 776 926 лабораторных исследований на коронавирус. По итогам тестирований 6 февраля лабораторно подтверждено 1253 носителя SARS-CoV-2, что на 238 случаев больше, чем было выявлено 5 февраля.